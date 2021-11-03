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Здоровье3 ноября 2021 10:45

«Решили подстраховаться»: глава Удмуртии Александр Бречалов о дополнительной закупке полутора тысяч прикроватных концентраторов кислорода

Удмуртия закупила 1,5 тысячи прикроватных концентраторов кислорода для больных коронавирусом
Дмитрий Коренев
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Глава региона надеется, что критичные ситуации остались позади. Фото: Амир Закиров

Глава региона надеется, что критичные ситуации остались позади. Фото: Амир Закиров

Вопрос с поставками жидкого кислорода в Удмуртию на данный момент решается, сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

«Что касается кислорода, сегодня при помощи Минпромторга России и нашей команды мы решаем вопрос с поставкой. Критичные ситуации, надеюсь, уже прошли, но мы решили подстраховаться и дополнительно закупили 1,5 тысячи прикроватных концентраторов, чтобы снизить потребность в жидком кислороде и обезопасить как минимум больных тяжелой и средней тяжести», — рассказал Бречалов.

Отметим, что кислородный концентратор – это прибор, который собирает молекулы кислорода из окружающей атмосферы, концентрирует их и выдает пациенту в виде потока чистого кислорода.

Напомним, глава республики также сообщил о том, что власти намерены увеличивать количество лабораторий для тестирования на коронавирус

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