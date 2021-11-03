Отомстил за знакомую, покусанную собакой: сорокалетний ижевчанин пытался сжечь чужой автомобиль из давней личной неприязни

Сжечь автомобиль не получилось по независящим от мужчины обстоятельствам. Фото: pixabay.com

В Первомайском районе Ижевска завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, он обвинялся по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК (Поджог имущества, не доведенный до конца по независящим от преступника причинам).

«Судом установлено, что в июне 2021 года подсудимый на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей поджег ее автомобиль «Лада Гранта», используя смоченную керосином тряпку, которую вложил в бензобак. Убедившись, что автомобиль загорелся, он с места преступления скрылся», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, много лет назад собака потерпевшей укусила знакомую подсудимого, и все эти годы он об этом помнил и испытывал к женщине личную неприязнь. Это и послужило причиной пожога.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обещал, что такого больше не повторится.

Учитывая смягчающие обстоятельства (в частности, и подсудимый, и находящаяся на его иждивении супруга больны хроническими заболеваниями), суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

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