Пьяного мужчину сбили ночью на трассе в Удмуртии

Пешеход был пьян, а на его одежде не было световозвращающих элементов. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 2 ноября, около 01:10 на четвертом километре автодороги «Елабуга – Ижевск – Муважи» в Алнашском районе Удмуртии произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, мужчина 1988 года рождения за рулем «Субару Форестер» сбил нетрезвого пешехода 1976 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован», — сообщают в ведомстве.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает пешеходам, что необходимо соблюдать элементарные требования безопасности и не допускать неожиданного выхода на дорогу перед близко движущимся транспортом. Дорогу следует переходить в предназначенных для этого местах. Находиться на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения и отказываться от использования световозвращающих элементов в темное время суток – безответственно и опасно для жизни.

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