Теперь официально: Ильяс Ханнанов – новый зампредседателя правительства Удмуртии по блоку безопасности

Ильяс Ханнанов. Фото: udmurt.ru/

Ильяс Ханнанов назначен заместителем председателя правительства Удмуртии, курирующим блок безопасности. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на соответствующий указ главы региона Александра Бречалова. Напомним, его кандидатуру поддержали депутаты республиканского Госсовета на пятой сессии, которая состоялась 26 октября.

«Основными задачами господина Ханнанова станет координация деятельности по формированию и реализации государственной политики в сфере безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также в ведении вице-премьера будет находиться организация взаимодействия в рамках полномочий правительства Удмуртии с правоохранительными органами», — сообщает издание.

В сентябре 2021 года Ханнанов стал советником председателя правительства республики. Сферой деятельности Ханнанова на этом посту было взаимодействие с правоохранительными органами. С 2016 года и до назначения советником председателя регионального правительства возглавлял Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртии.

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