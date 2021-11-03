В Удмуртию поступило более 37 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

За время пандемии в регион поступило 683 217 доз вакцины («Спутник V», «Спутник Лайт», Эпивак и Ковивак). Фото: Сергей Грачев

В Удмуртию поступило 37 800 доз вакцины «Спутник V». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, вакцину распределят по всем региональным поликлиникам.

«С учетом этой партии в регионе создан запас вакцин от ковид - всего 131 461 доза», - сказала заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук (цитата по пресс-службе главы и правительства).

Отмечается, что за время пандемии в регион поступило 683 217 доз вакцины («Спутник V», «Спутник Лайт», Эпивак и Ковивак).

Каждый день вакцину получают порядка 9-10 тысяч человек. По данным на 3 ноября первый компонент вакцины поставили 551 156 жителей Удмуртии (60% от плана), второй компонент - 353 511. Напомним, для достижения коллективного иммунитета требуется привить около 925 тысяч жителей республики.

«Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо всем жителям Удмуртии старше 18 лет, не имеющим противопоказаний. К ним относятся острые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и перенесенный менее 6 месяцев назад ковид. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства или в одном из трех дополнительных пунктов вакцинации в Ижевске: в Центре общественного здоровья по адресу пл. 50-летия Октября, 21, в офисе «Сбербанка» на Пушкинской, 157 и в фойе Театра оперы и балета Удмуртии на Центральной площади», - напоминает пресс-служба главы и правительства региона.

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