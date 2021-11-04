Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

за последние сутки коронавирус подтвердился у 150 ижевчан. Фото: Алена Селезнева

По данным на утро 4 ноября в Удмуртии выявили 392 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 19 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Ижевск — 30 806 (+150 по отношению к утру 3 ноября)

Увинский район — 2 233 (+24)

Малопургинский район — 678 (+20)

Можга — 3 286 (+19)

Шарканский район — 1 048 (+17)

Воткинск — 3 296 (+17)

Селтинский район — 618 (+14)

Киясовский район — 423 (+13)

Камбарский район — 629 (+13)

Глазов — 2 876 (+13)

Алнашский район — 856 (+13)

Сарапульский район — 662 (+9)

Воткинский район — 877 (+9)

Вавожский район — 571 (+8)

Балезинский район — 1 139 (+8)

Можгинский район — 905 (+6)

Юкаменский район — 520 (+6)

Глазовский район — 560 (+6)

Завьяловский район — 2 486 (+5)

Ярский район — 427 (+5)

Каракулинский район — 395 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 795 (+4)

Сюмсинский район — 741 (+4)

Граховский район — 420 (+4)

Сарапул — 2 433

Игринский район — 1 779

Кизнерский район — 583

Красногорский район — 534

Дебесский район — 498

Кезский район — 408

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фура перевернулась после столкновения с «легковушкой» на трассе в Удмуртии

5 самых высокооплачиваемых вакансий в Ижевске

Качественная и безопасная питьевая вода – что нужно знать?