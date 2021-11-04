Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

за последние сутки коронавирус подтвердился у 150 ижевчан. Фото: Алена Селезнева
По данным на утро 4 ноября в Удмуртии выявили 392 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 19 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Ижевск — 30 806 (+150 по отношению к утру 3 ноября)
Увинский район — 2 233 (+24)
Малопургинский район — 678 (+20)
Можга — 3 286 (+19)
Шарканский район — 1 048 (+17)
Воткинск — 3 296 (+17)
Селтинский район — 618 (+14)
Киясовский район — 423 (+13)
Камбарский район — 629 (+13)
Глазов — 2 876 (+13)
Алнашский район — 856 (+13)
Сарапульский район — 662 (+9)
Воткинский район — 877 (+9)
Вавожский район — 571 (+8)
Балезинский район — 1 139 (+8)
Можгинский район — 905 (+6)
Юкаменский район — 520 (+6)
Глазовский район — 560 (+6)
Завьяловский район — 2 486 (+5)
Ярский район — 427 (+5)
Каракулинский район — 395 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 795 (+4)
Сюмсинский район — 741 (+4)
Граховский район — 420 (+4)
Сарапул — 2 433
Игринский район — 1 779
Кизнерский район — 583
Красногорский район — 534
Дебесский район — 498
Кезский район — 408
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