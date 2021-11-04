Чуть больше четверти жителей Удмуртии положительно относятся к феминитивам

40% мужчин и 30% женщин Удмуртии считают употребление феминитивов недопустимым. Фото: pixabay.com

Лишь 11% жителей Удмуртии не знают, что такое феминитивы, сообщает пресс-служба HeadHunter со ссылкой на собственное исследование. При этом оказалось, что лишь 27% опрошенных относятся к феминитивам положительно.

«Говоря о проф. областях, каждый четвертый представитель медицинской сферы и каждый пятый из транспортной сферы не знает про феминитивы. Наибольшее количество осведомленных среди представителей искусства (95%)», – говорится в пресс-релизе платформы по поиску работы.

Доля граждан, положительно относящихся к феминитивам, ожидаемо выше среди женщин – 30% и против 15%. Затруднились ответить всего лишь 7% опрошенных жителей региона. Остальные (66%) относятся к феминитивам отрицательно.

Треть опрошенных вообще не допускают возможности употребления феминитивов. Среди более лояльной к этому явлению части населения респондентов 55% считают, что допустимо употребление феминитивов в разговорной речи, 27% - в художественной литературе, 24% – в СМИ, по 16% - в устной официальной форме и в письменной официально-деловой речи.

Недопустимым явлением феминитивы считают 40% мужчин и 30% женщин Удмуртии.

«28% считают уважительным указывать гендер в профессиях, причем среди них каждый пятый мужчина, и почти треть женщин (29%). Каждый четвертый (27%) респондент считает важным, чтобы у названия профессии было два варианта в зависимости от пола специалиста, среди которых 12% мужчин и 29% женщин», – сообщает пресс-служба.

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