23 человека скончались в Удмуртии от коронавируса за прошедшие сутки

За сутки в Удмуртии провели 9 173 исследований на коронавирус Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки, на 6 ноября, в республике выявлено еще 390 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 50 детей, 72 человека старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 180 жителей Ижевска, 37 жителей Глазова, 28 жителей Воткинска, 27 жителей Увинского района, 26 жителей Сарапула, 16 жителей Можги, 16 жителей Вавожского района, 11 жителей Шарканского района, 8 жителей Юкаменского района, 8 жителей Каракулинского района, 8 жителей Можгинского района, 7 жителей Воткинского района, 4 жителей Сюмсинского района, 4 жителей Селтинского района, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Малопургинском, Ярском и Якшур-Бодьинском районах.

23 человека, к сожалению, скончались. Женщинам было 57, 58, 65, 67, 71, 74, 82, 96, 68, 71, 72 года. Мужчинам было 41, 50, 54, 65, 73, 88, 65, 65, 66, 69, 78, 83 года.

Всего на 6 ноября в Удмуртии зарегистрировано 66 492 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. В настоящее время 7 779 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 286 - в средней степени тяжести, 486 - в тяжелом состоянии.

Статистика заболевания в республике на 6 ноября. Фото: vk.com/covid19udm

Всего в Удмуртии провели 2 095 719 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 9 173.

557 434 человека всего вакцинировали. Из них 355 464 получили второй компонент, 102 380 жителей - однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

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