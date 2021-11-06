Розыгрыш призов для вакцинированных граждан продлен: шанс на выигрыш у жителей Удмуртии увеличился

Доконца года у жителей Удмуртии есть все шансы на победув розыгрыше. Фото: Амир Закиров

Программа поощрения граждан, которые прошли вакцинацию и получили QR-код, продлена до конца года, сообщается в Постановлении Правительства России №1864 от 30 октября 2021 года.

По прежним правилам розыгрыш должен был закончиться 1 декабря, но решено провести провести еще два дополнительных тиража, увеличив таким образом количество победителей еще на 2 тысячи человек. Напомним, что определяет счастливчиков компьютер, который выберет их из общей базы участников. Победители получат по 100 тысяч рублей.

«Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше», - сообщается в документе.

Для получения информации о выигрыше необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления о призе.

После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счёт победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

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