На дороге в Удмуртии установили сигнальные столбики: мнение ГИБДД и автолюбителей

Столбики призваны обезопасить пешеходов. Фото: vk.com Сергей Юрин

Дорожные столбики с подсветкой, как сообщает на своей странице в социальной сети глава Малопургинского района Сергей Юрин, в количестве 132 штук установлены на трассе М7, возле деревни Баграш-Бигра, неслучайно.

«Установка сигнальных столбиков должна стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на опасных участках. И в случае, если установка таких столбиков поможет снизить аварийность на этих участках, конструкции могут быть установлены и на других участках концентрации ДТП, - комментирует Сергей Юрин.

Также он отметил, что установка сигнальных столбиков предполагается на всех дорогах с четырехполосным движением, где встречные автомобильные потоки разделены только двойной сплошной линией. ГИБДД Удмуртии идею поддержало.

«Такой сигнал поможет повысить безопасность движения, обеспечить видимость направления и опасного поворота, а ещё заблаговременно предупредить водителей о приближении к опасному участку. Визуальные ограждения будут особенно полезны для начинающих автолюбителей при четырехполосном движении, — поясняет Владимир Егоров, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Малопургинскому району. — Благодаря ограждениям они будут чувствовать безопасность слева, и им придется следить только за теми машинами, которые находятся от них по правую сторону».

Не все водители, прочитавшие новость, одобрили нововведение. Некоторые в своих комментариях отмечают, что, увидев столбы первый раз, да еще и в темное время суток, испугались. Одна из женщин-водителей призналась, что от неожиданности чуть не врезалась в столбики, ведь в темноте столбики совершенно не видны.

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