Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 11 муниципалитетах Удмуртии за сутки заболевших не выявили
Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 6 ноября в республике выявлено 390 новых случая заболевания коронавирусом. 507 человек выписано из больниц с выздоровлением, 23 человека скончалось. Расскажем о статистике по районам и городам.
С начала пандемии в республике выявлено 66 492 заболевших коронавирусом. Фото vk.com
Ижевск — 31 159 (+180 человек к утру 5 ноября)
Глазов — 2 946 (+37)
Воткинск — 3 351 (+28)
Можга — 3 322 (+16)
Сарапул — 2 481 (+26)
Завьяловский район — 2 503 (+4)
Алнашский район — 903 (+3)
Балезинский район — 1 139
Вавожский район — 599 (+16)
Воткинский район — 894 (+7)
Глазовский район — 567
Граховский район — 420
Дебесский район — 452
Игринский район — 1 782
Камбарский район — 637
Каракулинский район — 403 (+8)
Кезский район — 409
Кизнерский район — 583
Киясовский район — 423
Красногорский район — 535
Малопургинский район — 682 (+1)
Можгинский район — 913 (+8)
Сарапульский район — 662
Селтинский район — 622 (+4)
Сюмсинский район — 745 (+4)
Увинский район — 2 290 (+27)
Шарканский район — 1 066 (+11)
Юкаменский район — 529 (+8)
Якшур-Бодьинский район — 809 (+1)
Ярский район — 428 (+1)
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