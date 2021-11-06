Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 11 муниципалитетах Удмуртии за сутки заболевших не выявили Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 6 ноября в республике выявлено 390 новых случая заболевания коронавирусом. 507 человек выписано из больниц с выздоровлением, 23 человека скончалось. Расскажем о статистике по районам и городам.

С начала пандемии в республике выявлено 66 492 заболевших коронавирусом. Фото vk.com

Ижевск — 31 159 (+180 человек к утру 5 ноября)

Глазов — 2 946 (+37)

Воткинск — 3 351 (+28)

Можга — 3 322 (+16)

Сарапул — 2 481 (+26)

Завьяловский район — 2 503 (+4)

Алнашский район — 903 (+3)

Балезинский район — 1 139

Вавожский район — 599 (+16)

Воткинский район — 894 (+7)

Глазовский район — 567

Граховский район — 420

Дебесский район — 452

Игринский район — 1 782

Камбарский район — 637

Каракулинский район — 403 (+8)

Кезский район — 409

Кизнерский район — 583

Киясовский район — 423

Красногорский район — 535

Малопургинский район — 682 (+1)

Можгинский район — 913 (+8)

Сарапульский район — 662

Селтинский район — 622 (+4)

Сюмсинский район — 745 (+4)

Увинский район — 2 290 (+27)

Шарканский район — 1 066 (+11)

Юкаменский район — 529 (+8)

Якшур-Бодьинский район — 809 (+1)

Ярский район — 428 (+1)

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