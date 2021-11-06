Осужденный из колонии Удмуртии, наказан за татуировку с нацисткой символикой

Суд вынес решение с минимальным размером штрафа. Фото: pexels.com

В материалах дела сказано, что осужденный, отбывающий наказание в колонии Удмуртии, публично демонстрировал имеющуюся у него татуировку на безымянном пальце левой руки с изображением креста с загнутыми концами.

«Согласно заключению директора Института истории и социологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», имеющееся у осуждённого изображение (татуировка) ассоциируется с изображением свастики, сходной с нацисткой символикой до степени смешения. Отбывая наказание в исправительном учреждении с июня 2020 года, пребывая в отряде данного учреждения, где кроме него проживает 30 осуждённых, посещая массовые мероприятия в учреждении, он осуществлял публичное демонстрирование нацисткой символики, чем нарушил нормы Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», - сообщается на сайте Завьяловского районного суда.

Осужденный признал свою вину и раскаялся. Суд с учетом этих и других факторов назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

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