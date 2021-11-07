Воспитанника Каракулинской школы-интерната ищут в Удмуртии

Подростка из школы-интерната ищут в Удмуртии. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут Харина Данила Викторовича, подростка 2006 года рождения. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», 6 ноября 2021 года Данил самовольно покинул территорию Каракулинской школы-интерната (Удмуртия, Каракулинский район, село Каракулино, ул. Каманина) и отправился в неизвестном направлении.

ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, худощавое телосложение, темные волосы.

БЫЛ ОДЕТ: куртка и брюки темно-синего цвета, черные шапка и рюкзак, серые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить на «горячую линию» ПСО «Регион 18»: +7 (951) 195-29-71 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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