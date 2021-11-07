Неработающий житель Ижевска подозревается в краже денег с карты пенсионера

Подозреваемым оказался 38-летний неработающий ижевчанин Фото: Архив «КП» в Ижевске

60-летний житель Ижевска обратился в полицию с сообщением о краже. Мужчина потерял свою банковскую карту, а вскоре узнал, что с нее похитили более 6 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что деньгами с карты были оплачены покупки в различных магазинах. Подозреваемым оказался 38-летний неработающий ижевчанин.

Отделом по Октябрьскому району Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с банковского счета).

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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