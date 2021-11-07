Сквер Заречный открыт в Ижевске

В самом центре сквера расположили крест Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Строительство сквера Заречный в Ижевске завершилось. У жителей города появилось еще одно место для прогулок и занятий спортом. «Комсомолка » расскажет, как он выглядит и чем там можно заняться.

Здесь можно не только гулять, но и заниматься спортом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сквер расположился на ул. Телегина около храма Успения Божией матери. У сквера Драгунова теперь появился коллега, а может и конкурент.

Вот так выглядит сквер с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Большое общественное пространство здесь связывает город, храм и градообразующий завод столицы

Покормить или погонять голубей: а почему не занять себя так? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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