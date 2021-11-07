Сквер Заречный открыт в Ижевске

В самом центре сквера расположили крест
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Строительство сквера Заречный в Ижевске завершилось. У жителей города появилось еще одно место для прогулок и занятий спортом. «Комсомолка » расскажет, как он выглядит и чем там можно заняться.
Здесь можно не только гулять, но и заниматься спортом
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Сквер расположился на ул. Телегина около храма Успения Божией матери. У сквера Драгунова теперь появился коллега, а может и конкурент.
Вот так выглядит сквер с высоты птичьего полета
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Большое общественное пространство здесь связывает город, храм и градообразующий завод столицы
Покормить или погонять голубей: а почему не занять себя так?
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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