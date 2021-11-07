Гороскоп на 8 ноября для ижевчан: близнецы могут расслабиться, а козерогам стоит поверить в себя

Астропрогноз на день для Ижевчан
ОВЕН
Честность для Овнов будет важна как никогда, даже если придется потоптаться по чьим-то чувствам. Зато люди этого знака зодиака смогут быстро добраться до сути любой проблемы.
ТЕЛЕЦ
Ваше очарование сегодня поможет убедить кого-то, кто считал себя неуязвимым.Все проблемы, что до этого момента не имели решений, придут в действие и будут близки к завершению.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша энергия пребывает в идеальном балансе, и сегодня любое дело будет по плечу. Расслабьтесь и получайте удовольствие!
РАК
Вам сегодня труднее, чем обычно, заставить себя действовать. Сил не хватает даже на самые простые дела. Постарайтесь не переживать и просто плыть по течению сегодня.
ЛЕВ
День приключений наступил! Благодаря накопившейся энергии вы сможете отправиться в любое путешествие или завершить все грандиозные планы на день.
ДЕВА
Вы гордитесь своим чувством ответственности и сегодня в очередной раз справитесь, даже если придется переключаться между разными обязательствами. Вы заработаете массу очков кармы.
ВЕСЫ
Вам нужно достичь баланса между работой и домом или иными двумя крайностями. Не бойтесь принимать решения.
СКОРПИОН
Кажется, в принятии важных решений скорпионы сегодня руководствуются абстрактными понятиями. В этом нет ничего плохого, если результат всех устраивает.
СТРЕЛЕЦ
Вы влияете на людей частично благодаря своей харизме, частично - благодаря доброй воле. Пришло время выйти на контакт с давним врагом.
КОЗЕРОГ
Верьте в себя. Этого вполне хватит, чтобы справиться с событиями этого дня. Может быть трудно, но стоит выдержать первый удар, желанная цель станет ближе.
ВОДОЛЕЙ
Коллеги или друзья нуждаются в вашей помощи, хотя оказывать ее немного скучно. Поддержка вернется сполна, но придется иметь дело с людьми, которые вас совершенно не понимают.
РЫБЫ
Рыбы пока не поняли, какой поступок будет правильным, но твердо намерены совершить его. Стоит призвать на помощь внутренние ресурсы, чтобы разобраться в ситуации.
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