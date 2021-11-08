Потепление до +7 и дожди ожидается в Ижевске 8 ноября

Погода в Ижевске. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 8 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +5…+7°С. Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшие дожди.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 750 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличного понедельника!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 8 ноября для ижевчан: близнецы могут расслабиться, а козерогам стоит поверить в себя

Участие в переписи населения приняли около 900 тысяч жителей Удмуртии