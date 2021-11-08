Подвыпивший житель Удмуртии сломал ребра знакомому

Он находится под подпиской о невыезде. Архив редакции

В Глазове после ссоры знакомых один из них оказался в больнице. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в полицию обратились врачи, которые госпитализировали 48-летнего мужчину с диагнозом «переломы ребер».

Все произошло в подъезде одного из домов по ул. Энгельса. Потерпевший и его 34-летний знакомый тихо-мирно расписали спиртное, но что-то пошло не так. Они поссорились. Более молодой мужчина избил своего собутыльника так, что тот оказался в больнице.

Полицейским удалось задержать молодого мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого, ранее судимого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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