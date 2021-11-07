Перевернувшаяся фура и сбитый пешеход: обзор смертельных ДТП в Удмуртии за неделю

Пешеход был пьян, а на его одежде не было световозвращающих элементов. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. К сожалению, эта неделя не обошлась без смертельных исходов.

19-летний пассажир «ВАЗа» скончался в больнице после опрокидывания на трассе в Удмуртии

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В субботу, 30 октября, около 05:00, на 92-м километре участка федеральной трассы «М-7» в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111» двигаясь на запад в сторону Можги, не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим опрокидыванием. Подробности

Сбил и скрылся с места аварии: в ДТП на пешеходном переходе в поселке Кез пострадала 73-летняя пенсионерка

1 ноября, около 18:00, напротив дома № 50 по улице Ленина в поселке Кез произошло ДТП с пострадавшей пенсионеркой. 59-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места аварии. Подробности

Пьяного мужчину сбили ночью на трассе в Удмуртии

Судя по словам и фотографиям очевидцев, фура перевернулась и перегородила дорогу. Фото: Кирилл Ульянов, vk.com/udmurtiya18rus

2 ноября, около 01:10 на четвертом километре автодороги «Елабуга – Ижевск – Муважи» в Алнашском районе Удмуртии произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Мужчина 1988 года рождения за рулем «Субару Форестер» сбил нетрезвого пешехода 1976 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. Подробности

Фура перевернулась после столкновения с «легковушкой» на трассе в Удмуртии

Судя по словам и фотографиям очевидцев, фура перевернулась и перегородила дорогу. Фото: Кирилл Ульянов, vk.com/udmurtiya18rus

4 ноября, около 10:00, на 53-м километре участка федеральной трассы недалеко от села Алнаши произошло столкновение фуры с легковым автомобилем «ВАЗ», оснащенным прицепом. Судя по словам и фотографиям очевидцев, фура перевернулась и перегородила дорогу. Подробности