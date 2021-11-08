Жители Ижевска смогут по льготной цене стерилизовать и кастрировать домашних питомцев

Ижевчанам предлагают стерилизовать домашних питомцев по льготной цене. Архив редакции

С 8 ноября в Удмуртии стартует месячник льготной стерилизации домашних животных, направленный на предотвращение появления нежелательного потомства собак и кошек, их учет и маркирование. Акция, которая организуется уже во второй раз в этом году, продлится до 5 декабря, сообщает Главное управление ветеринарии республики.

Мероприятия по стерилизации будут проводиться на всех ветеринарных станциях Удмуртии. При этом животных будут маркировать, учитывать и оформлять паспорт животных (при их отсутствии).

В Ижевске стерилизовать по льготной цене можно будет в 4-х ветеринарных лечебниц городской станций по борьбе с болезнями животных :

- ул. Красноармейская, 103а, тел.786-836

- ул. Молодежная, 22, тел.366-377

- ул. Баранова, 90, тел.710-526

- ул. Воткинское Шоссе, 29, тел.458-582.

Отметим, впервые в Удмуртии льготную массовую стерилизацию мелких домашних животных организовали в начале 2021 года.

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