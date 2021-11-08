За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 385 человек

К сожалению, 19 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 8 ноября в Удмуртии выявлено 385 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 15 детей до 14 лет и 79 человек старше 65 лет. Зафиксировано 19 смертей.

367 человек выздоровели, их выписали.

7 684 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 350 - в состоянии средней степени тяжести, 513 – в тяжелом состоянии.

Всего на 8 ноября в Удмуртии зарегистрировано 67 266 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 55 328 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 951 смерть.

Вакцинированы 557 434 жителя Удмуртии. Из них 355 464 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 102 380 человек.

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