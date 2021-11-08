Последние новости Ижевска на утро 8 ноября 2021 года: осужденный замглавы администрации, авария на электросетях и левый Ленин

Осень в Ижевске. Архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 ноября, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода – пройдут дожди и до +7 градусов.
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Осудили замглавы администрации
Экс-замглавы администрации Ижевска Михаил Тарасов. Архив редакции
Михаил Тарасов, занимавший в Ижевске посты начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города и заместителя главы администрации муниципалитета по социальной политике, приговорен Ленинским районным судом Севастополя к семи годам лишения свободы.
Авария на электросетях
Авария на электростанции. Фото: pexels.com
Вечером 6 ноября дома в нескольких кварталах по улицам Удмуртской и Холмогорова из-за аварии остались без электричества. По словам некоторых жителей, пропали и другие коммунальные ресурсы. Подробности в статье.
Левый Ленин
Памятник Ленину в Ижевске. Архив редакции
7 ноября (по новому стилю) исполнилось 104 года со Дня Великой Октябрьской революции. Каждый знает, что ее лицом считается Владимир Ильич Ленин, чьи памятники до сих пор стоят в каждом городе России. Корреспондент «Комсомолки» прошелся по Ижевску и выяснил, что практически все они смотрят в одну сторону.
Новая остановка
Новая остановка в Ижевске. Архив редакции
С 8 ноября начнет функционировать новая остановка в Ижевске. Где она располагается – смотрите здесь.