Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 8:37

На перекрестке 10 лет Октября – 9 Января в Ижевске загорелось заброшенное здание

Об этом сообщили очевидцы
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ижевчане заметили возгорание. Фото: очевидцы

Ижевчане заметили возгорание. Фото: очевидцы

На перекрестке улиц 10 лет Октября и 9 Января в Ижевске произошел пожар. Очевидцы передали «Комсомолке» фото и видео с места возгорания.

По неподтвержденным данным, горит заброшенное здание, пожар уже локализуют.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

Информация уточняется.

ОБНОВЛЕНО: как сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии, сообщение о пожаре поступило в 08:48. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела нежилая неэксплуатируемая постройка. В 9:03 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 8 ноября 2021 года: осужденный замглавы администрации, авария на электросетях и левый Ленин

Подвыпивший житель Удмуртии сломал ребра знакомому