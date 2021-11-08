На перекрестке 10 лет Октября – 9 Января в Ижевске загорелось заброшенное здание

Ижевчане заметили возгорание. Фото: очевидцы

На перекрестке улиц 10 лет Октября и 9 Января в Ижевске произошел пожар. Очевидцы передали «Комсомолке» фото и видео с места возгорания.

По неподтвержденным данным, горит заброшенное здание, пожар уже локализуют.

Фото: очевидцы

Информация уточняется.

ОБНОВЛЕНО: как сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии, сообщение о пожаре поступило в 08:48. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела нежилая неэксплуатируемая постройка. В 9:03 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

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