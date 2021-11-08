Главы Минстроя и Минфина Удмуртии покинули свои посты по собственному желанию

Дмитрий Николаевич Сурнин. Фото: Сергей Грачев

В правительстве Удмуртии произошли кадровые изменения, связанные с уходом глав Минстроя и Минфина республики. Об этом сегодня, 8 ноября, в ходе аппаратного совещания сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Хотел бы озвучить те кадровые изменения, которые у нас произошли. Мной подписаны два указа: по собственному желанию покидают свои посты министр строительства Сурнин Дмитрий Николаевич и министр финансов Евдокимов Станислав Петрович. К обоим коллегам у меня вопросов никаких нет», – заявил Бречалов.

Он отметил, что оба бывших министра хотят проявить себя в другом качестве и в других проектах.

Станислав Петрович Евдокимов. Фото: архив КП

«Я это разделяю и понимаю, потому что работа очень напряженная по обоим направлениям», – резюмировал глава региона.

Исполнять обязанности министра строительства будет Ибрагимов Ришат Расихович, министра финансов – Сухих Вера Николаевна.

СПРАВКА КП

Сурнин Дмитрий Николаевич родился 5 февраля 1976 года в городе Клайпеде Литовской ССР. Окончил ИжГТУ по специальности «экономика и управление на предприятии» в 1998 году, а в 2001 году – УдГУ по специальности «юриспруденция». Женат, воспитывает двоих детей.

1999–2008 – работал на Воткинском заводе

2008–2011 – директор ООО «Ассоциация собственников жилья» и по совместительству директор ООО «Правовед» в Воткинске

2011–2013 – директор ООО «Актуальные решения» в Воткинске

2013–2015 – директор ООО «Правовед» в Воткинске

2015–2018 – директор ООО «Актуальные решения» в Воткинске

Август – октябрь 2018 – начальник управления по работе с органами государственной власти и местного самоуправления, Акционерное общество «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» в Ижевске

Октябрь 2018 – май 2019 – первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, (с 26.01.2019 – исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики) в Ижевске

Май 2019 – 2021 – министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

Евдокимов Станислав Петрович родился 26 января 1976 года. В 1998 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «финансы и кредит».

1995 – дежурный поста первой категории административно-хозяйственного отдела Октябрьского отделения Сбербанка 8265, г. Ижевск

1996 – директор представительства акционерной страховой компании «Сапсан», г. Ижевск

1996–1997 – помощник экономиста акционерного страхового общества «Иж-АСТРО», г. Ижевск

1997–1998 – ведущий специалист отдела кредитов и ценных бумаг Управления финансов администрации города Ижевска

1998–2002 – начальник отдела кредитов и ценных бумаг Управления финансов администрации города Ижевска

2002–2009 – начальник отдела учета бюджетных обязательств Управления финансов администрации города Ижевска

2009–2014 – заместитель министра финансов Удмуртской Республики, г. Ижевск

2014 – первый заместитель министра финансов Удмуртской Республики, г. Ижевск

2014 – исполняющий обязанности министра финансов Удмуртской Республики, г. Ижевск

2014–2021 – министр финансов Удмуртской Республики, г. Ижевск

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