Жители Удмуртии жалуются на «обнуление» срока действия QR-кодов о вакцинации против коронавируса

У одной из ижевчанок срок действия QR-кода сократился на полгода. Фото: предоставлено читательницей

Вакцинированные и переболевшие коронавирусом жители Удмуртии заметили, что срок действия сертификата о вакцинации в личном кабинете «Госуслуг» резко сократился. Так, одна из ижевчанок поделилась с нами скриншотом своего сертификата о вакцинации.

«Зашла сегодня утром на Госуслуги – срок действия сертификата передвинулся с 22.03.22 на 22.09.21. то есть, сократился как раз на полгода. Я ревакцинировалась неделю назад, поставила первый компонент, теперь мне целую неделю нельзя попасть в ТЦ и другие места по куар-коду?», – пишет девушка.

Фото: предоставлено читательницей

Ряд других горожан также отметили, что ранее их сертификаты были действительны до 2022 года, сейчас же дата сменилась на 2021, а большинство и вовсе просрочены.

Пресс-службы Минцифры и Минздрава РФ прокомментировали данную проблему, коснувшуюся многих россиян.

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», - говорится в сообщении.

Ситуацию объяснили неполадками в связи с техническими работами, которые проводились на портале «Госуслуг».

Отмечается, что в настоящее время портал работает в штатном режиме.

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