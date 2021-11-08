«Чем дешевле, тем лучше»: пожар в ГКБ №6 Ижевска произошел из-за недостатков конструкции светодиодного светильника

Пожар в больнице Ижевска 27 октября. Фото: https://vk.com/wall395546937_305763?hash=79b8679be6e8800bb9

Причина пожара в ГКБ №5 Ижевска - недостатки конструкции и изготовления светодиодных ламп, которые использовались в больнице. Об этом на аппаратном совещании с главой Удмуртии Александром Бречаловым сообщил начальник ГУ МЧС по региону Петр Фомин.

«Светодиодные лампы устанавливаются без сертификатов – «чем дешевле, тем лучше». Я думаю, на таких объектах нужно проводить проверки до установки этих ламп», — заявил Фомин.

По его словам, это уже третий случай возгорания таких светильников в регионе.

Напомним, 27 октября в городской клинической больнице №6 Ижевска произошел пожар. Он возник в подсобном помещении в неврологическом отделении на седьмом этаже больницы на улице Труда 1. Возгорание оперативно ликвидировали, 74 человека эвакуировали. Обошлось без погибших и пострадавших.

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