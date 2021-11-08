В Ижевске неизвестные покрасили сапог памятника Неизвестному Солдату

Памятник Неизвестному Солдату покрасили неизвестные. Фото: Михаил Туров

Накануне, 7 ноября, около 20:00, житель Ижевска заметил, что сапог памятника Неизвестному Солдату в сквере Вечного огня покрыт белой глянцевой краской. Своими эмоциями от увиденного ижевчанин поделился в группе «Злой ижевчанин» в соцсети «ВКонтакте».

Покрашенный сапог Неизвестного Солдата. Фото: Михаил Туров

«Кому пришло в голову покрасить Памятник Неизвестному Солдату белой глянцевой краской, да еще и так неаккуратно выделить другим цветом сапоги на солдате?» – написал возмущенный мужчина.

Судя по комментариям под его постом, преображение памятника возмутило и других ижевчан

В комментарии «пришла» и пресс-служба администрации Ижевска: «В рамках муниципального контракта на содержание сквера Победы работы по покраске монумента не были запланированы и подрядчиками не проводились. В данный момент муниципалитет выясняет обстоятельства произошедшего».

Переход краски на сапоге. Фото: Михаил Туров

Имена «художников» пока неизвестны. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, что в 2016 году перед Днем Победы неизвестные выкрасили памятник Неизвестному Солдату и скульптурную группу в фиолетовый и бирюзовый цвета.

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