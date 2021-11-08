На перекрестке Цветочная – 9 Января в Ижевске изменился режим работы светофоров

Приоритетной в движении стала главная дорога по улице 9 Января. Фото: Елена Кардопольцева

В столице Удмуртии на перекрестке улиц Цветочная и 9 Января изменился режим работы светофоров. Об этом в комментариях группы «ИГГС» во «ВКонтакте» сообщил начальник участка по обслуживанию светофорных объектов Сергей Полушин.

«В целях безопасности пешеходов (после неоднократных обращений и жалоб) - для них выделили отдельную 3-ю фазу движения, независимую от движения транспорта. Цикл работы светофоров увеличился», – пишет Полушин.

Приоритетной в движении стала главная дорога по улице 9 Января. Время движения для пешеходов - 35+3 сек. Время движения со стороны улицы Цветочной - 12+3 сек.

В утренний и вечерний час пик по обращениям жителей также будут внесены изменения.

«Уменьшим по 9 Января до 30+3. Увеличим по Цветочной до 17+3 сек», - сообщил Сергей Полушин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 8 ноября 2021 года: осужденный замглавы администрации, авария на электросетях и левый Ленин

В Ижевске неизвестные покрасили сапог памятника Неизвестному Солдату