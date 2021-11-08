В пограничном с Удмуртией районе Пермского края пропали двое детей

Мальчики пропали 7 ноября. Фото: ПСО «Регион 59»

В Верещагинском районе Пермского края ищут двоих мальчиков – десятилетнего Никиту Головнина и 13-летнего Никона Старикова. Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на данные поисково-спасательного отряда ПСО «Регион 59», 7 ноября они ушли из дома по адресу г. Верещагино ул. Ульяновская, с тех пор их местонахождение неизвестно.

«Если у вас есть информация о местонахождении детей, сообщите по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь, +7-958-244-12-84- инфорг Юлия», – говорится в сообщении.

Приметы Никона Старикова: рост 166 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза темного цвета. Одет в серые куртку (парку) с капюшоном на меху и шапку, синие джинсы, темную обувь. При себе рюкзак темного цвета.

Приметы Никиты Головнина: рост 145 см, телосложение среднее, волосы светлые, глаза серые, под правым глазом синяк. Одет в красную шапку, серую куртку, светло-голубые джинсы, темную обувь.

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