Убийцу и насильника 11-летней девочки осудили в Удмуртии

Суд приговорил мужчину к 23 годам колонии строгого режима. Фото: архив КП

В Удмуртии вынесли приговор 27-летнему жителю Сарапула. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, а также пресс-служба СУ СКР по региону, его признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего») и по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). 22 марта 2021 года в 22:15 в квартире по месту жительства в Сарапуле было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти.

«Как установлено следствием и судом, осужденный, являвшийся знакомым матери погибшей девочки, неоднократно приходил в их квартиру. Незадолго до случившегося, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина остался ночевать в квартире и ночью, когда мать уснула, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

22 марта текущего года осужденный вновь заявился в квартиру знакомой. Матери не было дома. Девочка попыталась не впустить находящегося «под наркотиками» мужчину, и это его разозлило. Он напал на ребенка и задушил, после чего надругался над телом.

В ходе расследования проведены комплексная психолого-сексолого-психиатрическая, молекулярно-генетические, медицинские, дактилоскопические, трасологические судебные экспертизы, допрошены свидетели.

Суд приговорил мужчину к 23 годам колонии строгого режима.

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