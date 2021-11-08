Удмуртия вышла на 12 место в России по темпам вакцинации против коронавирусной инфекции

В конце октября регион по темпам вакцинации был на 27 месте. Фото: Сергей Грачев

Удмуртия поднялась на 12 место по темпам вакцинации от коронавируса среди российских регионов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на данный момент привито порядка 60% граждан, подлежащих вакцинации.

«В рейтинге среди регионов России мы занимаем 12 место по темпам вакцинации, 37 место - по доле вакцинированных от численности взрослого населения в регионе», – отчиталась зампредседателя Правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на аппаратном совещании под председательством Главы региона Александра Бречалова (цитата по пресс-службе главы и правительства).

По ее словам, с начала прививочной кампании прививку поставили 557 434 человека.

«На сегодняшний день у нас имеется достаточный запас вакцины «Спутник V». Последняя поставка вакцины была 3 ноября, тогда мы получили 37 800 комплектов. На данный момент общий остаток вакцины составляет 125 783 комплектов», - отметила Пинчук.

Также она добавила, что эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Общий «ковидный» коечный фонд составляет 3 980 мест, по состоянию на утро 8 ноября свободно 1 128 коек, или 28,3 %.

Отмечается, что в конце октября регион по темпам вакцинации был на 27 месте в России.

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