Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился 137 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 8 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 513 человек в тяжелом состоянии, 19 человек скончались.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Расскажем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск — 31 336 (+137 по отношению к утру 7 ноября)
Воткинск — 3 372 (+43)
Увинский район — 2 312 (+29)
Кизнерский район — 583 (+22)
Шарканский район — 1 088 (+21)
Алнашский район — 903 (+20)
Якшур-Бодьинский район — 812 (+16)
Воткинский район — 903 (+15)
Сюмсинский район — 756 (+15)
Можга — 3 338 (+10)
Сарапул — 2 510 (+9)
Балезинский район — 1 153 (+8)
Можгинский район — 926 (+8)
Юкаменский район — 529 (+8)
Завьяловский район — 2 510 (+6)
Каракулинский район — 403 (+6)
Селтинский район — 633 (+5)
Вавожский район — 599 (+4)
Граховский район — 428 (+2)
Камбарский район — 637 (+1)
Глазов — 2 946
Глазовский район — 568
Дебесский район — 452
Игринский район — 1 782
Кезский район — 409
Киясовский район — 425
Красногорский район — 535
Малопургинский район — 699
Сарапульский район — 662
Ярский район — 436
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