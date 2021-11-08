Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился 137 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 8 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 513 человек в тяжелом состоянии, 19 человек скончались.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Расскажем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск — 31 336 (+137 по отношению к утру 7 ноября)

Воткинск — 3 372 (+43)

Увинский район — 2 312 (+29)

Кизнерский район — 583 (+22)

Шарканский район — 1 088 (+21)

Алнашский район — 903 (+20)

Якшур-Бодьинский район — 812 (+16)

Воткинский район — 903 (+15)

Сюмсинский район — 756 (+15)

Можга — 3 338 (+10)

Сарапул — 2 510 (+9)

Балезинский район — 1 153 (+8)

Можгинский район — 926 (+8)

Юкаменский район — 529 (+8)

Завьяловский район — 2 510 (+6)

Каракулинский район — 403 (+6)

Селтинский район — 633 (+5)

Вавожский район — 599 (+4)

Граховский район — 428 (+2)

Камбарский район — 637 (+1)

Глазов — 2 946

Глазовский район — 568

Дебесский район — 452

Игринский район — 1 782

Кезский район — 409

Киясовский район — 425

Красногорский район — 535

Малопургинский район — 699

Сарапульский район — 662

Ярский район — 436

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