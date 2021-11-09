Жителя Ижевска подозревают в попытке убить собутыльника транжирной вилкой

Подозреваемый задержан. Фото: Сергей Грачев

В столице Удмуртии задержан 54-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, его подозревают в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее подозреваемый был судим за убийство.

«По данным следствия, накануне случившегося, 5 ноября 2021 года подозреваемый и в квартире на ул. Гагарина в г. Ижевске употреблял со своим 40-летним знакомым спиртные напитки. Около 13 часов между мужчинами произошла ссора», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе конфликта подозреваемый ударил знакомого в шею зубцами транжирной вилки. Потерпевшего с колото-резаной раной доставили в больницу , где ему оказали необходимую медпомощь.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

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