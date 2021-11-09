Рядом с ТЦ «Флагман» в Ижевске начали устанавливать новогоднюю елку

На парковке установили опорную конструкцию. Фото: Ирина Бурцева

На парковке перед ТЦ «Флагман» в Ижевске началась установка новогодней елки. Это заметили наши читатели и поделились фотографиями с нами.

«У «Флагмана» начинают елку ставить», – пишет ижевчанка Ирина.

Фото: Ирина Бурцева

По состоянию на вечер 8 ноября на парковке установили опорную конструкцию.

Напомним, в прошлом году первая елка появилась 11 ноября около Театра кукол.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Новый пешеходный переход появится на перекрестке Барышникова – Сабурова в Ижевске

60 лет КВН: 7 жителей Ижевска, которые начали карьеру благодаря игре