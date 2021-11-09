Рядом с ТЦ «Флагман» в Ижевске начали устанавливать новогоднюю елку

На парковке установили опорную конструкцию. Фото: Ирина Бурцева
На парковке перед ТЦ «Флагман» в Ижевске началась установка новогодней елки. Это заметили наши читатели и поделились фотографиями с нами.
«У «Флагмана» начинают елку ставить», – пишет ижевчанка Ирина.
Фото: Ирина Бурцева
По состоянию на вечер 8 ноября на парковке установили опорную конструкцию.
Напомним, в прошлом году первая елка появилась 11 ноября около Театра кукол.
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