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Общество9 ноября 2021 6:16

Рядом с ТЦ «Флагман» в Ижевске начали устанавливать новогоднюю елку

На парковке перед торговым центром появилась опорная конструкция
Дмитрий Коренев
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На парковке установили опорную конструкцию. Фото: Ирина Бурцева

На парковке установили опорную конструкцию. Фото: Ирина Бурцева

На парковке перед ТЦ «Флагман» в Ижевске началась установка новогодней елки. Это заметили наши читатели и поделились фотографиями с нами.

«У «Флагмана» начинают елку ставить», – пишет ижевчанка Ирина.

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

По состоянию на вечер 8 ноября на парковке установили опорную конструкцию.

Напомним, в прошлом году первая елка появилась 11 ноября около Театра кукол.

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