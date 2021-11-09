Последние новости Ижевска на утро 9 ноября 2021 года: отставка министров строительства и финансов и приговор убийце 11-летней сарапульчанки

Суд приговорил убийцу и насильника 11-летней сарапульчанки к 23 годам колонии строгого режима. Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 9 ноября. Синоптики обещают до +6° и небольшой дождь. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 9 ноября одной строкой:
- В Удмуртии могут пересмотреть ограничения по работе объектов допобразования
- Жители Удмуртии жалуются на «обнуление» срока действия QR-кодов о вакцинации против коронавируса
- «Чем дешевле, тем лучше»: пожар в ГКБ №6 Ижевска произошел из-за недостатков конструкции светодиодного светильника
- Удмуртия вышла на 12 место в России по темпам вакцинации против коронавирусной инфекции
- Новый пешеходный переход появится на перекрестке Барышникова – Сабурова в Ижевске
- 9 лет в эфире: как открывали радио «Комсомольская правда» в Ижевске
- В пограничном с Удмуртией районе Пермского края пропали двое детей
- Уроженка Ижевска выступила вместе с Екатериной Варнавой в «Вечернем Урганте»
- На перекрестке Цветочная – 9 Января в Ижевске изменился режим работы светофоров
Перейдем к подробным новостям:
МИНИСТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВ УДМУРТИИ УШЛИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Дмитрий Николаевич Сурнин. Фото: Сергей Грачев
По словам главы региона Александра Бречалова, Дмитрий Сурнин и Станислав Евдокимов решили «попробовать себя в другом качестве». Подробнее
ИЗВЕСТНЫЕ ИЖЕВЧАНЕ, «СТАРТОВАВШИЕ» БЛАГОДАРЯ КВН
Кто из жителей Удмуртии играл в КВН? Фото: личный архив героев
В связи с 60-летием легендарной игры «Комсомолка» вспомнила уроженцев Ижевска, путь которых связан с КВН. Подробнее
23 ГОДА КОЛОНИИ ЗА УБИЙСТВО 11-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ И НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ТЕЛОМ
Суд приговорил убийцу и насильника 11-летней сарапульчанки к 23 годам колонии строгого режима. Фото: архив КП
27-летнему убийце из Сарапула вынесли приговор. Подробнее
ЧТО С САПОГОМ ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ?
Фото: Михаил Туров
Пользователи соцсетей возмутились покраской сапога у памятника Неизвестному Солдату. Что произошло дальше - читайте здесь.