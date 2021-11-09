Последние новости Ижевска на утро 9 ноября 2021 года: отставка министров строительства и финансов и приговор убийце 11-летней сарапульчанки

Суд приговорил убийцу и насильника 11-летней сарапульчанки к 23 годам колонии строгого режима. Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 9 ноября. Синоптики обещают до +6° и небольшой дождь. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 9 ноября одной строкой:

- В Удмуртии могут пересмотреть ограничения по работе объектов допобразования

- Жители Удмуртии жалуются на «обнуление» срока действия QR-кодов о вакцинации против коронавируса

- «Чем дешевле, тем лучше»: пожар в ГКБ №6 Ижевска произошел из-за недостатков конструкции светодиодного светильника

- Удмуртия вышла на 12 место в России по темпам вакцинации против коронавирусной инфекции

- Новый пешеходный переход появится на перекрестке Барышникова – Сабурова в Ижевске

- 9 лет в эфире: как открывали радио «Комсомольская правда» в Ижевске

- В пограничном с Удмуртией районе Пермского края пропали двое детей

- Уроженка Ижевска выступила вместе с Екатериной Варнавой в «Вечернем Урганте»

- На перекрестке Цветочная – 9 Января в Ижевске изменился режим работы светофоров

Перейдем к подробным новостям:

МИНИСТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВ УДМУРТИИ УШЛИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Дмитрий Николаевич Сурнин. Фото: Сергей Грачев

По словам главы региона Александра Бречалова, Дмитрий Сурнин и Станислав Евдокимов решили «попробовать себя в другом качестве». Подробнее

ИЗВЕСТНЫЕ ИЖЕВЧАНЕ, «СТАРТОВАВШИЕ» БЛАГОДАРЯ КВН

Кто из жителей Удмуртии играл в КВН? Фото: личный архив героев

В связи с 60-летием легендарной игры «Комсомолка» вспомнила уроженцев Ижевска, путь которых связан с КВН. Подробнее

23 ГОДА КОЛОНИИ ЗА УБИЙСТВО 11-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ И НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ТЕЛОМ

Суд приговорил убийцу и насильника 11-летней сарапульчанки к 23 годам колонии строгого режима. Фото: архив КП

27-летнему убийце из Сарапула вынесли приговор. Подробнее

ЧТО С САПОГОМ ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ?

Фото: Михаил Туров

Пользователи соцсетей возмутились покраской сапога у памятника Неизвестному Солдату. Что произошло дальше - читайте здесь.