Нетрезвый одинокий мужчина погиб при пожаре в Каракулинском районе Удмуртии

Мужчина проживал один и злоупотреблял алкоголем. Фото: СУ СКР по УР

В Каракулинском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара в частном домовладении в деревне Малые Калмаши, в котором погиб 57-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, пожар начался 7 ноября около 22:40.

«Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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