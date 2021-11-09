За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 387 человек

17 человек скончались. Фото: Амир Закиров
Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 9 ноября в Удмуртии выявлено 387 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 28 детей до 14 лет и 125 человек старше 65 лет. Зафиксировано 17 смертей.
401 человек выздоровел, их выписали.
7 671 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 352 - в состоянии средней степени тяжести, 495 – в тяжелом состоянии.
Всего на 9 ноября в Удмуртии зарегистрирован 67 653 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 55 727 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 968 летальных исходов.
Вакцинированы 563 653 жителя Удмуртии. Из них 357 982 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 103 063 человека.
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