67-летний водитель Hyundai Solaris сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом переходе в Ижевске

ДТП произошло на улице Ворошилова. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 8 ноября, около 08:40, напротив дома №28 по улице Ворошилова в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим подростком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 67-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП ребенок получил травмы, доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо уступить дорогу пешеходу, который переходит проезжую часть или же вступил на нее для перехода.

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