В Ижевске действует мораторий на штрафы за использование автомобильных шин в качестве элементов благоустройства

Ранее использование покрышек в качестве элементов благоустройства территории запретила ижевская Городская дума. Фото: архив КП

Организацией вывоза автомобильных шин в Ижевске должны заниматься собственники участка. Как сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» городской глава Олег Бекмеметьев, ответственность за вывоз шин из дворов домов несут жители при поддержке «управляйки», а с территории школ и детских садов – администрации этих учреждений.

«Для этого необходимо заключить договор с оператором или подрядчиком, у которого есть лицензия на утилизацию отходов 3-го и 4-го классов опасности», — заявил Бекмеметьев.

По словам мэра, автомобильные шины наносят вред экологии города.

Впрочем, градоначальник отметил, что до 1 июня 2022 года в Ижевске действует мораторий на применение штрафов за благоустройство территории при помощи покрышек.

«Планируется, что основной сбор шин будет проводиться во время городских субботников, и все собранные покрышки отправят на переработку или утилизацию», — подчеркнул он.

Ранее использование покрышек в качестве элементов благоустройства территории запретила ижевская Городская дума.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 9 ноября 2021 года: отставка министров строительства и финансов и приговор убийце 11-летней сарапульчанки

67-летний водитель Hyundai Solaris сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом переходе в Ижевске