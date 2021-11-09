На 356 маршрут в Ижевске вышел дополнительный автобус

В основном, маршрут обслуживает жителей района, прилегающего к Славянскому шоссе. Фото: архив КП

На 356 автобусный маршрут Ижевска с 8 ноября вывели дополнительную транспортную единицу. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» вице-спикер Гордумы Николай Швецов, до 19 ноября дополнительный автобус функционирует в тестовом режиме с целью изучения востребованности у пассажиров.

«Также в ближайшее время начнет функционировать муниципальный маршрут №60 «Остановка ул.Щорса - мкрн.Нагорный», который будет следовать в том числе по Славянскому шоссе с высадкой - посадкой пассажиров на всех действующих остановках, что безусловно уменьшит интервал движения автобусов по данному участку и снизит время ожидания транспорта», — добавил Швецов. Дату начала функционирования маршрута и расписание депутат обещал сообщить позднее.

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