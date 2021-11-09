Первого замглавы Завьяловского района оштрафовали за «перевод стрелок» на нижестоящую инстанцию

Житель Ягула обратился в администрацию района с просьбой об установке контейнерной площадки. Фото: архив КП

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии проверила соблюдение порядка рассмотрения гражданских обращений местным муниципалитетом. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в июле текущего года в администрацию района обратился житель села Ягул. Гражданин просил сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов и установить по месту его жительства контейнерную площадку.

«В части доводов об установке контейнерной площадки заявление с нарушением установленного 7-дневного срока администрацией района перенаправлено в орган местного управления сельского поселения, в компетенцию которого не входило решение данных вопросов. Довод заявителя о проведении перерасчета платы за коммунальную услугу остался без рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам проверки первого заместителя главы Завьяловского района оштрафовали согласно статье 5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). На имя главы района было направлено прокурорское представление, после рассмотрения которого житель села Ягул получил ответ на свой вопрос.

Одно лицо, допустившее нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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