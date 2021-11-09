20 новых «ЛиАЗов» с валидаторами для оплаты проезда поступили в Ижевск

Всего в городской парк в 2021 году поступило 100 транспортных средств. Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

67 новых автобусов выйдут на маршруты Ижевска в начале декабря. О поступлении 20 низкопольных «ЛиАЗов» с валидаторами для самостоятельной оплаты проезда пассажирами и 47 полунизкопольных «МАЗов» сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Все автобусы соответствуют современным стандартам пассажирских перевозок: оборудованы аудиоинформаторами и электронными табло (наружные, которые располагаются спереди, сбоку и сзади, содержат информацию о маршруте следования, внутренние – информацию о следующей остановке), также в транспорте установлена система видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Отмечается, что автобусы могут быть использованы для перевозки маломобильных пассажиров. Полунизкопольные автобусы марки «МАЗ-103586» имеют ступеньку только в задней части, а уровень пола по всему салону «ЛиАЗ-529265» достигает всего 36 см. И на тех, и на других установлены пандусы для посадки инвалидов-колясочников.

Оборудованные валидаторами «ЛиАЗы» выйдут на маршруты с бескондукторной оплатой (№15, №16 и №79). «МАЗы» равномерно распределят по всем городских маршрутам.

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

«Кстати, вся техника в ближайшем времени обретет желтую ливрею. Желтый – отличительная черта ижевского автобуса, привычная горожанам», - отмечают в пресс-службе транспортной компании.

В настоящий момент машины уже приехали в Ижевск и проходят процедуру регистрации в Госавтоинспекции.

Напомним, в августе на маршруты Ижевска выехали новые низкопольные автобусы. В АО «ИПОПАТ» отмечают, что всего в городской парк в 2021 году поступило 100 транспортных средств.

СПРАВКА КП

ЛИАЗ-529265 - низкопольный автобус (ступенек за дверями нет, пассажир сразу попадает на платформу, высота которой над уровнем дороги составляет всего 36 см.) Рассчитан на перевозку 108 пассажиров, в том числе 28 на креслах. В автобусе используется дизельный шестицилиндровый двигатель ЯМЗ 53633 экологического стандарта Euro-5, 276 л. с.

МАЗ-103586 - пассажирский полунизкопольный автобус (уровень пола в передней и центральной части – 360 мм, пол поднимается только от средней двери к моторному отсеку, максимальная высота 580 мм.) рассчитанный на перевозку 100 пассажиров, в том числе 32 располагаются сидя. Автобус оснащается дизельным двигателем Mercedes-Benz OM926 LA мощностью 326 л. с. Экологический стандарт - Euro-5.

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