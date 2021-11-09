Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса в Ижевске в ноябре

Прививку можно поставить в трех пунктах вакцинации или в поликлинике по месту жительства. Фото: Сергей Грачев
В Удмуртии продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, в ноябре в Ижевске продолжат работу три дополнительных пункта вакцинации – в Центре Общественного здоровья, в Театре оперы и балета и в отделении банка по улице Пушкинская, 157.
«Поставить прививку можно в своих поликлиниках по расписанию их работы», – напомнили в пресс-службе.
Пункт вакцинации в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21) работает ежедневно, в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни с 10:00 до 16:00.
Пункт вакцинации в Театре оперы и балета также функционирует ежедневно: в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 16:00.
В пункте вакцинации на улице Пушкинской, 157 прививку можно получить по будням с 08:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 14:00, воскресенье - выходной.
Напомним, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
По состоянию на утро 9 ноября вакцинированы 563 653 жителя Удмуртии. Из них 357 982 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 103 063 человека.
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