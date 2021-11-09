Сеть борделей накрыли в Ижевске

Бордели были замаскированы под спа-салоны. Фото: Амир Закиров

В Ижевске по подозрению в организации занятия проституцией задержаны 10 жителей города – руководителей и администраторов спа-салонов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Удмуртии.

«Полицейскими установлено, что помимо релаксирующих услуг в данных спа-салонах за денежное вознаграждение клиентам оказывались услуги интимного характера», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Первого замглавы Завьяловского района оштрафовали за «перевод стрелок» на нижестоящую инстанцию

20 новых «ЛиАЗов» с валидаторами для оплаты проезда поступили в Ижевск