Видео: прохожий регулирует движение на перекрестке Кирова – Пушкинская в Ижевске

Благодаря действиям неизвестного мужчины, движение на данном перекрестке не останавливалось. Фото: группа «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте»

Жители Ижевска сообщили о неработающих светофорах на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская.

«Светофор ушел в отпуск 5 минут назад...», — сообщил в 14:36 пользователь Рафиль Хабиров в группе «ИГГС» во «ВКонтакте».

Тем не менее, благодаря действиям неизвестного мужчины, движение на данном перекрестке не останавливалось. На видео, предоставленном пользователи группы «Злой Ижевчанин», можно заметить, как он разводит транспортные потоки и регулирует движение.

Подписчики сообщества оценили поступок мужчины в комментариях под видеозаписью.

«Молодец парнишка, иначе пробка и затор были», - пишет Екатерина Гвоздева.

«Дайте ему свисток и палочку», - иронически призывает Яна Глушкова.

Информация о причинах отключения светофоров и сроках их включения уточняется.

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Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, по факту нахождения пешехода на проезжей части сотрудниками проводится расследование.

«Сегодня, около 13 часов 30 минут, на регулируемом перекрестке улиц Пушкинская – Кирова в г. Ижевске, произошло внеплановое отключение светофорного объекта. При поступлении данной информации в дежурную часть ГИБДД, для регулировки дорожного движения был оперативно направлен экипаж ДПС, а также поступившая информация была передана в службу благоустройства и дорожного хозяйства г. Ижевска», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что проезжая часть дороги предназначена только для движения транспортных средств. Ходьба и нахождение на проезжей части дороги без цели ее перехода может привести к несчастному случаю.

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