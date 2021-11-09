Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние стуки коронавирус подтвердился у 153 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 9 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 513 человек в тяжелом состоянии, 19 человек скончались.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Расскажем о статистике по районам и городам:
Ижевск — 31 626 (+153 по отношению к утру 8 ноября)
Воткинск — 3 456 (+41)
Малопургинский район — 731 (+32)
Увинский район — 2 362 (+21)
Можга — 3 368 (+20)
Глазов — 2 964 (+18)
Кезский район — 422 (+13)
Игринский район — 1 794 (+12)
Алнашский район — 934 (+11)
Завьяловский район — 2 527 (+11)
Можгинский район — 945 (+11)
Якшур-Бодьинский район — 826 (+8)
Воткинский район — 925 (+7)
Красногорский район — 540 (+5)
Сарапул — 2 524 (+5)
Дебесский район — 456 (+4)
Сюмсинский район — 774 (+3)
Кизнерский район — 608 (+3)
Вавожский район — 605 (+2)
Глазовский район — 569 (+1)
Камбарский район — 639 (+1)
Сарапульский район — 663 (+1)
Селтинский район — 639 (+1)
Шарканский район — 1 110 (+1)
Юкаменский район — 538 (+1)
Ярский район — 437 (+1)
Балезинский район — 1 161
Граховский район — 430
Каракулинский район — 409
Киясовский район — 425
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