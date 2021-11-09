Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние стуки коронавирус подтвердился у 153 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 9 ноября в республике выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. 513 человек в тяжелом состоянии, 19 человек скончались.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Расскажем о статистике по районам и городам:

Ижевск — 31 626 (+153 по отношению к утру 8 ноября)

Воткинск — 3 456 (+41)

Малопургинский район — 731 (+32)

Увинский район — 2 362 (+21)

Можга — 3 368 (+20)

Глазов — 2 964 (+18)

Кезский район — 422 (+13)

Игринский район — 1 794 (+12)

Алнашский район — 934 (+11)

Завьяловский район — 2 527 (+11)

Можгинский район — 945 (+11)

Якшур-Бодьинский район — 826 (+8)

Воткинский район — 925 (+7)

Красногорский район — 540 (+5)

Сарапул — 2 524 (+5)

Дебесский район — 456 (+4)

Сюмсинский район — 774 (+3)

Кизнерский район — 608 (+3)

Вавожский район — 605 (+2)

Глазовский район — 569 (+1)

Камбарский район — 639 (+1)

Сарапульский район — 663 (+1)

Селтинский район — 639 (+1)

Шарканский район — 1 110 (+1)

Юкаменский район — 538 (+1)

Ярский район — 437 (+1)

Балезинский район — 1 161

Граховский район — 430

Каракулинский район — 409

Киясовский район — 425

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Первого замглавы Завьяловского района оштрафовали за «перевод стрелок» на нижестоящую инстанцию

Рейсы из Ижевска в Дубай, Стамбул и Киев: когда это было возможно?