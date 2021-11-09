В ряде микрорайонов Ижевска 10 ноября возможно снижение параметров подачи тепла и горячего водоснабжения

Устранять дефект трубопровода будут 2 бригады энергетиков и 4 единицы техники. Фото: ПАО «Т Плюс»

10 ноября на улице 40 лет победы в Ижевске будут проводиться работы по ремонту теплосети, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс». В связи с этим возможно временное снижение параметров отопления и ГВС в микрорайонах улиц Молодежной, Союзной, Камбарской, Первомайской, Ленина, Ухтомского, И.Закирова, Халтурина, Совхозной, проспекта им. Калашникова, а также в районах Ипподрома и Соцгорода.

«Восстановить обычный режим теплоснабжения жителей планируется до 3-00 утра 11 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 бригады энергетиков и 4 единицы техники будут устранять технологическое нарушение на теплотрассе, которая пролегает в районе дома №78 по улице 40 лет Победы. Дефект трубопровода обнаружили на этой неделе. Для исключения риска развития нештатной ситуации необходим оперативный ремонт.

Теплоснабжающая компания приносит извинения за вынужденные неудобства и напоминает, что после ремонта теплосетей проверять параметры внутридомовой системы должны управляющие компании. В случае отсутствия тепла или низкой температуры внутри дома следует обратиться за разъяснением в свою УК/ТСЖ.

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