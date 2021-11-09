Гороскоп на 10 ноября для ижевчан: Тельцы будут много конфликтовать, а Козерогам важно сохранять хладнокровие

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня вы чересчур обидчивы и ранимы. Звезды рекомендуют не принимать близко к сердцу каждый чих в вашу сторону.

ТЕЛЕЦ

День разногласий и конфликтов на ровном месте. Вам стоит сосредоточиться на решении насущных проблем, а не тратить время на бесконечные бесполезные споры.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь предоставит вам прекрасную возможность закрыть застарелый гештальт и двинуться дальше. Воспользуетесь вы ей или же нет – другой вопрос.

РАК

Стоит обратить внимание на отношения с коллегами и начальством. Между вами давно зреет конфликт – попробуйте разобраться в его причинах и не доводите дело до точки кипения.

ЛЕВ

Вам захочется тишины, однако окружающие будут постоянно мельтешить перед вами и отвлекать от спокойного миросозерцания. Возможно, стоит прямо попросить их быть чуточку менее назойливыми.

ДЕВА

Не спешите браться за что-то новое – для начала разберитесь с застарелыми проблемами. Убеждать себя, что никаких проблем нет – тупиковый путь.

ВЕСЫ

С вами так часто соглашаются, что это начинает раздражать. Вам начинает казаться, что люди не до конца искренни в разговорах с вами. Возможно, так и есть.

СКОРПИОН

Сегодня важны настойчивость и нацеленность на результат. Не отвлекайтесь на внешние раздражители и уверенно двигайтесь к своей цели.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина дня будет куда удачнее первой. Звезды советуют думать своей головой и не надеяться на помощь со стороны.

КОЗЕРОГ

Сохранять хладнокровие будет непросто, но это необходимое условие для даже минимальных успехов.

ВОДОЛЕЙ

К концу дня вы чертовски устанете, но оно того стоит. Действуйте решительно и смело.

РЫБЫ

Вас ждет умопомрачительный романтический вечер, ради которого стоит перетерпеть в целом не самый удачный день.

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