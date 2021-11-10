За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 384 человека

570 человек выздоровели. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 10 ноября в Удмуртии выявлен 384 новых случая коронавируса. В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет и 71 человек старше 65 лет. Зафиксировано 15 смертей.

570 человек выздоровели, их выписали.

7 542 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 294 - в состоянии средней степени тяжести, 479 – в тяжелом состоянии.

Всего на 10 ноября в Удмуртии зарегистрировано 68 037 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 56 299 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 983 смерти.

Вакцинированы 569 216 жителей Удмуртии. Из них 361 522 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 103 623 человека.

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