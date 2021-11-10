В Удмуртии отменят QR-коды для родителей, провожающих детей в кружки

Ижевчанка пожаловалась на необходимость дважды в неделю сдавать ПЦР-тест, чтобы отвести своего ребенка в кружок. Фото: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии у взрослых, которые провожают ребенка в учреждения дополнительного образования, с 15 ноября перестанут требовать QR-коды. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

Заявление главы республики прозвучало в ответ на вопрос ижевчанки, которая жаловалась на необходимость дважды в неделю сдавать ПЦР-тест, чтобы отвести своего ребенка в кружок.

Напомним, ранее сообщалось, что у родителей, провожающих детей в учреждения допобразования, будут требовать документ о вакцинации, о медотводе или с результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 10 ноября 2021 года: регулировавший движение на перекрестке пешеход и 67 новых автобусов

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 384 человека